Appels d'urgence - Fous du volant et délits de fuite : la grande traque des chauffards

La traque des chauffards en France continue et le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table. A partir du 1er juillet 2018, il limite la vitesse sur les routes à 80 km/h. A la clé : tenter de sauver 400 vies supplémentaires chaque année. Si la tendance de la mortalité routière est à la baisse, la courbe de ces dernières années stagne voire repart à la hausse : 3693 tués en 2017 contre 3268 en 2013. Le gouvernement est persuadé qu’on peut mieux faire : proportionnellement au nombre d’habitants, on se tue deux fois plus sur les routes françaises que suédoises ou norvégiennes. Alors la répression se muscle sérieusement : nouveaux radars embarqués, opérations coup de poing anti-alcoolémie, poursuite sans merci des auteurs de délits de fuite. Dans le collimateur des forces de l’ordre, les routes les plus dangereuses du pays, les poids lourds dont les accidents sont les plus meurtriers, les centres villes affectés par un nouveau fléau : les courses sauvages de deux-roues ou de bolides qui fauchent les piétons.Comment s’organise aux quatre coins de la France cette grande traque des chauffards ? Peut-elle réussir à faire diminuer les accidents ? Fous du volant ou conducteurs inconscients pourquoi ne changent-ils pas leurs comportements sur nos routes ?