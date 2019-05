Appels d'urgence - Gendarmerie : unités de chocs à Toulouse

Partout en France, c’est une période difficile pour les forces de l’ordre. Il suffit pour s’en rendre compte de passer deux mois avec les gendarmes de l'une des trois plus grosses compagnies de France : Toulouse. Ils interviennent sur près de 10 000 crimes et délits par an. La nuit, ils sont confrontés à des bagarres entre automobilistes ou bandes rivales. De jour, le PSIG, leur unité de choc, doit maitriser un forcené ou séparer des manifestants pour la cause animale qui s’en prennent à la ménagerie d’un cirque ambulant. Et c’est sans compter les gilets jaunes particulièrement actifs dans la région : charges pour dégager les ronds-points, échauffourées pour libérer un dépôt d’essence... Les équipes d’APPELS D’URGENCE ont suivi les gendarmes de Toulouse qui sont à la fois au cœur de l’actualité et sur tous les fronts.