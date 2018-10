Appels d'urgence - Interventions à hauts risques pour le samu du Nord

INTERVENTIONS À HAUTS RISQUES POUR LE SAMU DU NORD Ils veillent sur une agglomération de plus de 300 000 habitants dans un des départements les plus denses et les plus industrialisés du pays : le Nord. Alors, les 27 médecins des urgences et du SMUR de Valenciennes sont en permanence sur la brèche : plus de 450 interventions par mois ! Dans les périodes les plus chargées, il leur arrive même de sauver une vie par jour. Il faut dire que dans ce secteur, le trafic automobile est très dense. Et avec les files de camions ininterrompues, les accidents sont malheureusement nombreux. Les secours font également face à un autre fléau : les accidents domestiques, notamment chez les jeunes enfants. Dès lors, chaque minute compte : c’est pourquoi les médecins du SMUR de Valenciennes sont équipés de puissants 4X4. Ils peuvent se rendre au plus vite dans les endroits les plus reculés pour, selon leur expression, « amener l’hôpital au plus près des victimes ». Enfin, vous découvrirez que les secours ne connaissent pas de frontières. Dans les situations les plus graves, il leur arrive même d’intervenir jusqu’en Belgique...