Appels d'urgence - Interventions sous tension pour les pompiers de Villiers-le-Bel

Les pompiers de la caserne de Villiers-le-Bel dans la banlieue Nord de Paris, interviennent sur des secteurs très sensibles : les cités qui ont connu en 2007 d'impressionnantes émeutes. Dans ces quartiers délaissés, livreurs, médecins et dépanneurs hésitent à se rendre pour cause d'insécurité.Les soldats du feu se retrouvent alors en première ligne lors d'incendies à hauts risques dans cette banlieue très densément peuplée, ou d'agressions à mains armées suite à des bagarres entre bandes rivales. Mais surtout pour secourir des habitants en grande détresse humaine : coups de folie inopinés, forcenés qu'il faut maitriser, personnes âgées recluses chez elles en raison de pannes d'ascenseur ou drames causés par l'alcoolisme. Il n'exitste pas de zones de non-assistance pour les pompiers de Villiers-le-Bel, ils se rendent partout même dans les cités les plus difficiles où chaque intervention, même la plus banale, peut prendre des proportions spectaculaires.