Appels d'urgence - Opération coup de poing pour les gendarmes d'Alsace

Dans l’Est de la France, en Alsace, les 160 gendarmes de la compagnie de Colmar sont de plus en plus sollicités. En cause, la zone frontière avec l’Allemagne et la Suisse, propice à tous les trafics : dealers de stupéfiants, passeurs, voleurs en bandes transitent d’un pays à l’autre pour commettre leurs forfaits et ensuite prendre la fuite. L’Alsace est pour eux une proie de choix. Une région riche et célèbre avec ses châteaux classés et ses vignobles renommés qui attire chaque année cinq millions de visiteurs. Revers de la médaille, les forces de l’ordre déplorent des touristes détroussés, des hôtels braqués et des commerces cambriolés. Pour lutter contre ces fléaux, les gendarmes multiplient les opérations coup de poing. Contrôles généralisés de nuit sur la frontière, traque des voleurs à la tire dans les secteurs les plus touristiques, descentes dans les quartiers où tentent de s’installer les trafiquants de drogues, voire dans les zones pavillonnaires pour débusquer d’impressionnantes cultures de cannabis en sous-sols. C’est le quotidien sous tension permanente des gendarmes d’Alsace depuis les brigades de terrain jusqu’aux unités spécialisées dans les interventions à risques.