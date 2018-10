Appels d'urgence - Paris : quand les chauffards prennent tous les risques

La plupart des accidents de la circulation ont lieu en centre-ville. Pendant plusieurs mois, les services chargés de combattre les chauffards ont accepté d'être suivis dans leur quotidien. L'occasion de découvrir le comportement parfois irresponsable des automobilistes et des utilisateurs de deux-roues, mais aussi le danger de certaines camionnettes de livraison. Ces dernières nécessitent une conduite particulière et peuvent se transformer en piège mortel pour les cyclistes et piétons