Appels d'urgence - Pompiers : Nos héros du quotidien

Suite aux deux incendies dramatiques qui ont endeuillé la capitale et bouleversé la France, « Appels d’Urgence » propose une émission exceptionnelle entièrement consacrée aux risques que prennent chaque jour les pompiers pour nous sauver.Le magazine d’Hélène Mannarino reviendra d’abord sur les deux incendies, d’une violence et d’une ampleur hors du commun, qui ont frappé Paris en seulement trois semaines. Minute par minute, « Appels d’Urgence » détaillera les drames de la rue de Trévise et de la rue Erlanger qui ont fait 14 morts et près de 100 blessés et dans lesquels deux pompiers ont perdu la vie…Puis direction Lyon dans l’une des casernes les plus actives de France. Les interventions s’y succèdent à un rythme effréné, et là aussi, les pompiers se retrouvent régulièrement confrontés à des situations périlleuses.« Pompiers, nos héros du quotidien », un document inédit d’ « Appels d’Urgence ».