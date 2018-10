Appels d'urgence - Les pompiers du 93

Incendies, accidents de la route, règlements de comptes entre dealers… à Saint-Ouen, la ville la plus densément peuplée de Seine Saint-Denis, les pompiers sont régulièrement confrontés à des interventions très mouvementées. Lorsqu'un incendie au célèbre marché aux puces menace de se propager à des dizaines d'échoppes, ou bien quand ils sont appelés pour soigner des victimes par balles, les pompiers de Saint-Ouen doivent faire preuve d'un sang froid à toute épreuve. D'autant qu'ils font souvent face à une difficulté supplémentaire : l'augmentation des délits de fuite et le règne de la loi du silence. Dans ces conditions, difficile de recueillir des informations sur les circonstances exactes d'un accident, et donc de poser un diagnostic précis sur l'état de la victime…