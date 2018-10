Appels d'urgence - Pompiers Bouches du Rhône

Cette année encore, les pompiers des Bouches-du-Rhône ont battu un record : plus de 130 000 interventions ! Avec 2 millions d'habitants et 9 millions de vacanciers l'été, les Bouches-du-Rhône sont l'un des départements les plus touristiques de France. Malheureusement aussi l'un de ceux où les drames sont les plus nombreux : l'été, les routes de département sont les plus dangereuses de France. Cette année, les incendies ont battus des records…Pour veiller à la sécurité de ces millions de personnes, plus de 5000 pompiers sont en alerte permanente tout autour de Marseille, dans un rayon de 50 kilomètres : incendies, accidents de la route, noyades, touristes égarés dans les falaises escarpées des Calanques…Pendant tout l'été, les caméras d'Appels d'Urgence ont suivi ces pompiers des Bouches-du-Rhône qui interviennent partout, dans toutes les situations, parfois au péril de leur vie.