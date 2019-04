Samu de Clermont : baroudeurs de l'urgence au pied des volcans

Avec près de 600 interventions par mois, le SAMU de Clermont-Ferrand est sous pression permanente. Un quotidien haletant pour les 35 médecins sur la brèche 24h/24. Parmi eux, une équipe de jeunes urgentistes qui n’ont pas froid aux yeux. Par tous les temps, sur des routes de montagne, dans des villages isolés, "Appels d’Urgence" a suivi ces baroudeurs de l’urgence dans des interventions hors-normes : porter secours à un bébé prématuré en difficulté respiratoire, sauver un mécanicien-dépanneur qui s’est fait écraser la main entre deux voitures et même ramener à la vie un suicidé qui avait peu de chance de s’en sortir. A leur disposition pour les sauvetages les plus périlleux, un hélicoptère qui décolle 580 fois par an. Des missions éreintantes à tel point que les urgentistes devront même secourir une de leurs collègues, épuisée par de telles journées de travail, et victime d’un grave accident de la route.