Appels d'urgence - Samu du Val d'Oise : Urgences sur les routes dangereuses

Au nord de Paris, les routes du Val d’Oise connaissent tous les jours l’enfer des trajets domicile-travail. Ces périples quotidiens sont le cauchemar des secouristes du SAMU. Le matin des milliers d’automobilistes stressés convergent vers la capitale et le soir, les mêmes, fatigués par une journée de travail rentrent chez eux. Routine, perte de vigilance ou à l’inverse énervement et excès de vitesse provoquent carambolages, sorties de routes, et des collisions souvent meurtrières notamment chez les deux-roues. Les 38 médecins du SAMU sont sur tous les fronts. Les accidents en chaîne sur les autoroutes urbaines à l’heure de pointe sont leur hantise. Mais ils appréhendent aussi d’être appelés sur les petites routes de campagne isolées et mal balisées du nord du département. Ce sont les routes des trajets scolaires et des courses du ménage, ou en cas d’accidents, le SAMU du Val d’Oise doit souvent secourir enfants et familles. Comment s’organise-t-il pour assurer plus de 50 missions par jour ? La plupart concernent des urgences vitales, avec quels moyens, médecins chevronnés ou jeunes débutants du service parviennent-ils à sauver des vies au quotidien ?