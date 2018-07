Appels d'urgence - Urgences à Montpellier : le samu sous tension

Chaque jour, les urgences de l'hôpital de Montpellier soignent plus de 300 blessés et patients. Plus de 100.000 par an. Accidents de la route, crises cardiaques, malaises… ces médecins de l'urgence n'ont qu'une obsession : arriver le plus vite possible sur les lieux. Car ils n'ont souvent que quelques minutes pour faire le bon choix, le choix qui permettra à leur patient d'être rapatrié à l'hôpital et de survivre. 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, parfois en hélicoptères, ces professionnels sont prêts à intervenir en quelques minutes pour sauver des vies. Des situations délicates où tout peut basculer en une fraction de seconde... Pendant plusieurs semaines, "Appels d'Urgences" a suivi le quotidien mouvementé de ces professionnels de l'urgence, confrontés à des choix difficiles, et toutes sortes de situations, de la plus dramatique à la plus inattendue…