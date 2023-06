Appels d'urgence - Accidents, cambriolages et trafic de drogues en terre Bretonne

Rennes et ses environs sont régulièrement cités parmi les agglomérations où il fait bon vivre. Mais la Bretagne a aussi son côté sombre : trafics de stupéfiants, cambriolages, agressions. Sans compter les guerres de voisinnage qui dégénèrent...Pour faire face à cette délinquance : l'une des plus grandes compagnies de gendarmerie du pays, 217 militaires qui interviennent plus de 2500 fois par an. Pendant deux mois, Appels d'urgence a suivi ces hommes en lutte contre la délinquance en terre Bretonne.Une délinquance qui prend des formes très variées : trafic de drogue, délinquance routière, conflits familiaux, cambriolages... La compagnie regroupe plusieurs unités, chacune spécialisée contre un certain type de délinquance. Le Psig, une unité d'élite spécialisée dans les interventions à risque ou encore des enquêteurs en civil pour mener des filatures discrètes.Mais la Bretagne, c'est aussi un vaste réseau routier à surveiller de près. Des dizaines de nationales, de départementales, le terrain de chasse de l'EDSR: escadron départemental de sécurité routière. Leur arme : une puissante Mégane RS capable d'atteindre 260 km/heures et de rattraper n'importe quel chauffard...