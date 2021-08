Appels d'urgence - Accidents et agressions : urgences absolues pour le samu du gard

Le SAMU de Nîmes est l’un des plus grands du sud de la France qui couvre un immense territoire, depuis le Gard jusqu’à la Camargue en passant par les Cévennes. Cette région est synonyme de vacances et de farniente pour beaucoup de touristes mais un terrain d’intervention particulièrement animé pour les médecins du SAMU. Ils reçoivent plus de 850 appels par jour avec une pointe à 1400 comme le 14 juillet dernier. Parmi leurs missions prioritaires : les accidents de la route qui ont tué 60 automobilistes en 2017. Alors, pour limiter cette hécatombe, les urgentistes du Gard déploient des moyens spectaculaires pour sauver des conducteurs dont la vie ne tient parfois plus qu’à un fil. Désincarcérations-éclair, réanimations sur place, en urgences vitales chaque minute compte. Ils sont aussi accaparés par des missions qui les préoccupent de plus en plus : elles concernent les grandes férias de la région. Les médecins du SAMU n’ignorent rien de leur face cachée : agressions, comas éthyliques et bagarres à répétition, pour lesquels ils doivent intervenir dans des conditions difficiles : à pied, sans leurs ambulances et au milieu d’une foule déchaînée ; un parcours du combattant pour urgentistes sportifs et aux nerfs d’acier.