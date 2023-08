Appels d'urgence - Accidents et chauffards sur la route de tous les dangers

Nommée la RCEA, la " Route Centre-Europe Atlantique ", qui traverse la France d'Est en Ouest, est qualifiée " la route de la mort ". Sur cet axe, il y a deux fois plus d'accidents graves en comparaison aux autres routes.Chaque année, plus d'une vingtaine de morts y sont à déplorer et les dangers se concentrent sur un tronçon long de près de 200 kms traversant l'Allier. En cause, notamment, les milliers de poids-lourds qui empruntent chaque jour cette route parfois si étroite que les camions s'y croisent difficilement... La plupart des accidents sont des chocs frontaux entre un véhicule léger et un poids-lourd avec des conséquences souvent dramatiques. Le danger vient également des automobilistes eux-mêmes : dépassements dangereux, vitesse excessive, non-respect des distances de sécurité, les gendarmes mènent une lutte sans merci contre ces chauffards qui, régulièrement, transforment cette route en cimetière de goudron.Nuit et jour, Appels d'Urgence a suivi de l'intérieur le travail des Pompiers et des Gendarmes, ces anges gardiens qui se battent au quotidien contre les chauffards sur la route de tous les dangers...