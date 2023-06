Appels d'urgence - Accidents et dangers : les pompiers du Nord sur tous les fronts

Avec 42 000 habitants, la ville de Douai est la sixième ville du Nord, pour autant, les pompiers de la ville sont parmi les plus occupés du département.Ils doivent protéger une agglomération quatre fois plus dense que la moyenne de la France, sur des zones très variées : deux portions d’autoroute, des cités HLM, une vingtaine de communes limitrophes. Les 120 pompiers reçoivent ainsi 2 500 appels d’urgence par mois. En plus des interventions majeures : incendies en zones pavillonnaires, collisions frontales sur les routes, ils doivent assurer en permanence le « secours à personnes », une multitude d’appels à l’aide pour des situations qui peuvent vite dégénérer : adolescents ivres qui sombrent dans un coma éthylique, mère de famille qui fait un malaise cardiaque, enfermée seule dans son appartement, retraité en pleine crise de démence qu’il faut maîtriser. Comment les pompiers du Nord font-ils face à toutes ces urgences ? Entre drames, tension et sauvetages périlleux, immersion dans le quotidien haletant des soldats du feu de Douai.