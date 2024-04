Appels d'urgence - Accidents et incendies : les pompiers du Val d’Oise dans le feu de l’action

Direction le nord de Paris. 2800 pompiers du Val d’Oise, parmi les plus actifs de France, reçoivent environ 800 appels par jour. Le département n’est pas de tout repos. Entre grands ensembles HLM et immenses zones pavillonnaires, le moindre incendie peut se transformer en catastrophe. Ils doivent en éteindre près de 400 par mois. Une prouesse qui s’ajoute aux interventions hors normes : maîtriser un forcené, porter secours dans des quartiers difficiles que beaucoup de services publics ont déserté et parfois même se déployer sous protection de la police. Nous avons suivi ces soldats du feu dans leurs missions les plus sensibles mais aussi dans leurs moments de détente à la caserne pour des répits bien mérités et souvent de courte durée. Des plus jeunes qui connaissent leurs premières urgences aux plus expérimentés qui ont vécu des moments tragiques, partez en première ligne avec ces pompiers aussi humains qu’efficaces dans la banlieue nord de Paris