Appels d'urgence - Accidents et interventions à risques : les pompiers d'Agen en première ligne

Les pompiers d’Agen, dans le Sud-Ouest, sont particulièrement bien intégrés dans la ville. Ils enchaînent plus de 5 000 interventions par an pour sauver la vie des habitants.Ils sont connus pour faire des miracles au quotidien : réanimer des malades cardiaques qu’on pensait condamnés, sauver des piétons renversés en ville dont le pronostic vital était engagé. Les habitants savent qu’ils peuvent compter sur eux à tout moment. Souvent appelés pour des missions hors normes, ils doivent agir rapidement pour préserver la vie des habitants de la ville. Lorsqu’un immeuble menace de s’effondrer, les pompiers d’Agen n’hésitent pas à venir en aide aux victimes coincées dans leur appartement.Les équipes d’"Appels d'urgence" ont suivi pendant une semaine Lucas 21 ans. Cette nouvelle recrue a vécu son baptême du feu dont il se souviendra longtemps entre incendies et victimes en danger de mort.