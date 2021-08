Appels d'urgence - Accidents et sauvetages extrêmes pour les pompiers du Sud

Accident de rafting, coup de chaud en randonnée, carambolages sur les routes à flanc de falaise. Les pompiers d’Occitanie sont en première ligne au cœur de l’été. Dans cette région magnifique traversée de torrents, les vacances des familles peuvent vite tourner à la catastrophe. Des canyons du Gardon au nord de Nîmes aux gorges de Galamus près de Perpignan, nous avons partagé le quotidien sous haute tension des pompiers de ces régions touristiques et escarpées, et notamment les hommes du GRIMP, une unité spécialisée dans les interventions spectaculaires, voire dangereuses. Mais ils doivent également gérer en parallèle des interventions plus « quotidiennes » notamment les accidents de la circulations, nombreux sur ces petites routes.