Appels d'urgence - Accidents et tension extreme: le Samu de la Rochelle sous pression

Les 40 médecins du SMUR de La Rochelle sont des urgentistes qui sortent de l’ordinaire. Ils couvrent tout le département de la Charente-Maritime : l’intérieur des terres mais aussi la côte Atlantique avec le sauvetage en mer. Par tout temps, l’équipe du Samu maritime s’envole régulièrement en hélicoptère pour être larguée sur les bateaux au large et porter secours à des marins dont le pronostic vital est engagé. Des interventions périlleuses pour secouristes qui n’ont pas froid aux yeux.Dans cette région ultra touristique, le SMUR peut recevoir jusqu’à 900 appels par jour et parmi les plus graves : des accidents de la route très impressionnants comme ce jeune motard de 15 ans encastré dans une vitrine de magasin en centre-ville ou cette fourgonnette qui a percuté de plein fouet une glissière de sécurité avec pour victime, un nourrisson de 18 mois coincé dans un amas de ferrailles.Résultat : les ambulances du SMUR de La Rochelle sortent plus de 2 600 fois par an, des missions à hauts risques pour des urgentistes comme Louis, un médecin de 31 ans qui est l’une des dernières recrues du service. Il recherchait un SAMU sous tension et il n’a pas été déçu.