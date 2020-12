Appels d'urgence - Accidents et urgences vitales : Missions tout-terrain pour le Samu de l'Ain

La région de Bourg-en-Bresse, paradis des touristes, cauchemar pour les médecins du SAMU de l’Ain.Des immenses plaines sauvages et désertiques mais aussi les contreforts du Jura obligent les secouristes à se transformer parfois en baroudeurs des urgences. Dans ces contrées isolées où l’on peut facilement perdre du temps à chercher son chemin, chaque intervention des 21 médecins du SAMU ressemble à une course contre la montre : pour aller secourir des fermiers dans des hameaux à l’écart de tout, des amateurs de parapente en perdition dans les montagnes du Jura ou encore des randonneurs à cheval qui ont fait une mauvaise chute.Au volant de leurs puissants 4X4, les secouristes de Bourg-en-Bresse foncent aussi bien sur les grandes routes au trafic international vers la Suisse avec son lot d’accidents que sur les chemins de terre qui desservent les petits villages perdus du département. Et les apparences sont trompeuses. Cette région rurale est loin d’être tranquille : le SAMU part en interventions 150 fois par mois avec, la plupart du temps, des urgences vitales à la clé. Des missions taillées pour de jeunes médecins qui viennent chercher ici leur première expérience d’urgentistes.