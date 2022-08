Appels d'urgence - Accidents, incendies, secours d'urgence : les pompiers de Provence en alerte

Ils font partie des pompiers les plus sollicités pour protéger une des plus belles région de France : la Provence. Les soldats du feu des Bouches-du-Rhône doivent intervenir sur une zone particulièrement étendue qui comprend des risques très variés, notamment avec les accidents de la route.Ils ont aussi sous leurs responsabilités de vastes concentrations urbaines, depuis les cités, aux immeubles de grandes tailles, jusqu’aux lotissements pavillonnaires abritant des centaines de familles. Incendies domestiques, mais aussi feux de forêts. Avec la sécheresse qui a tendance à se prolonger de l’été jusqu’à l’orée de l’hiver, les pompiers de Provence sont en alerte permanente pour combattre des incendies toujours plus étendus et pour lesquels ils ont dû prendre des risques importants afin de sauver des habitations.De La Ciotat jusqu’à Aubagne, des portes de Marseille jusqu’aux grands massifs forestiers de la Provence, vivez avec eux leurs interventions les plus risquées.