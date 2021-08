Appels d'urgence - Accidents, interventions chocs : les pompiers de Nîmes dans l'arène

Immersion auprès des pompiers de Nîmes. Cette agglomération de 150 000 habitants est réputée pour ses vestiges romains et sa douceur de vivre. Mais c’est surtout une ville connue pour faire la fête à la moindre occasion : vendanges, férias, rentrée universitaire… avec son lot de débordements, d’accidents et de bagarres. Parmi les casernes les plus sollicitées, celle de Marguerittes qui compte une centaine de pompiers. Des jeunes volontaires qui vont connaître leur baptême du feu et des anciens, certains avec plus de quinze ans d’expérience, seront confrontés à des urgences vitales dont ils ne sortiront pas indemnes.Dix fois par jour en moyenne, ils interviennent pour des missions aussi imprévues que variées et souvent très sensibles : secourir des enfants qui ont risqué la noyade dans les piscines prises d’assaut en raison de la canicule ou encore, à l’occasion d’une fête foraine qui a viré au cauchemar avec un lâcher de taureaux qui dégénère en faisant plusieurs blessés dans la foule.