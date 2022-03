Appels d'urgence - Accidents, sauvetages et naissances : le Samu d'Evreux sous tension

Une collision avec un motard imprudent, un tragique accident de chantier mais aussi un accouchement à domicile... A Evreux, entre Paris et la Normandie, les hommes et les femmes du Samu sont régulièrement confrontés à des interventions hors du commun. Avec plus de 600 appels par jour, les 30 médecins et 20 infirmiers sont sous tension maximale tout au long de l'année.Leur quartier général est situé en pleine campagne, à côté d'Evreux : un centre flambant-neuf d'où ils peuvent ainsi intervenir en urgence dans tout le département. Le principal fléau reste la sécurité routière : +38% d'accidents mortels l'an dernier sur les petites routes départementales.Pendant deux mois, Appels d'Urgences a suivi Philippe, Bertrand ou encore Jessie, l'une des rares femmes urgentistes du service, qui se relaient 24h/24. Rencontre avec ces sauveteurs hors du commun, en immersion au Samu d'Évreux.