Appels d'urgence - Alcool, bagarres et secours extrêmes : quand les sports d'hiver dérapent

Appels d'urgence révèle les coulisses des sports d'hiver, côté urgences et sécurité.Cette année encore, près de sept millions de Français et deux millions d'étrangers partiront en vacances aux sports d'hiver dans l'Hexagone.Mais, pendant cette période, les services d'urgence, eux, ne sont pas vraiment à la fête ! Accidents de ski, environ cent quarante mille chaque année, sauvetages extrêmes en hélicoptère, agressions, bagarres, voilà leur quotidien. Car, avec la crise, les stations ont dû s'adapter pour attirer les touristes. Des pistes de plus en plus longues, de plus en plus hautes, des espaces de loisirs ou même des boîtes de nuit en plein milieu des pistes… Tout est mis en œuvre pour offrir aux skieurs toujours plus de plaisir, toujours plus de sensations… Mais beaucoup finissent par en oublier qu'aux sports d'hiver, tout n'est pas permis.Aux Deux Alpes, l'une des stations les plus vastes et les plus fréquentées de France, Appels d'urgence a suivi les interventions mouvementées et souvent spectaculaires des gendarmes et des services de secours. Et vous verrez que pour certains touristes, les vacances au ski garderont un goût amer...