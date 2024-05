Appels d'urgence - Alcool, drogue et trafics : danger sur les routes pour les gendarmes de Meaux

Lorsque que des nouveaux gendarmes apprennent leur affectation dans la région de Meaux en Seine-et-Marne, ils savent qu’ils ne vont pas chômer avec plus de 20 interventions par jour. En effet, les environs de cette ville de 50 000 habitants à 50 km à l’Est de Paris donnent beaucoup de fil à retordre aux forces de l’ordre. En cause, un immense réseau routier emprunté par toutes sortes de délinquants : du chauffard alcoolisé ou sous emprise de stupéfiants, aux fous du volants addicts aux grands excès de vitesse, sans oublier les trafiquants de produits volés ou de contrefaçons qui vont écouler leurs marchandises dans la capitale. Alors les 170 gendarmes de la compagnie de Meaux multiplient les contrôles routiers à risques et les opérations anti-trafiquants avec, à leur compteur, plus de 4700 délits constatés chaque année.