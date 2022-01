Appels d'urgence - Alcool, vitesse, accidents : quand les deux-roues dérapent

L'an dernier près de 800 conducteurs de 2 roues sont morts sur la route. Un chiffre de nouveau à la hausse, après des années de baisse.Que se cache-t-il derrière ces chiffres ?Exemple à Paris, où les 2 roues ne constituent que 15% du trafic. Mais ils représentent chaque année plus de la moitié des blessés. Plus de 4000, sur les 7000 personnes accidentées l'an dernier. Vitesse, alcool, imprudence, ou encore victimes de chauffards, les causes d'accidents sont multiples. Mais les conducteurs de deux-roues, plus vulnérables, paient un lourd tribu à l'insécurité routière.Il faut dire qu'en 10 ans, le nombre de 2 roues a doublé. Et la cohabitation avec les voitures est souvent délicate avec 70% des accidents de 2 roues qui impliquent une voiture. Sur le périphérique parisien, l'hécatombe est encore pire : les motards représentent 87% des blessés graves !Appels d'Urgence a suivi pendant un mois les différents services d'Urgence de Paris, en première ligne face à ce fléau.D'un côté les hommes de la compagnie des Motards de Paris et de la Brigade du Périphérique, qui traquent sans relâche les chauffards. Et de l'autre les Sapeurs-Pompiers, qui portent secours aux victimes. Un document sous haute tension.