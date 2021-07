Appels d'urgence - Alerte rouge pour les pompiers du Rhône

C’est la troisième ville de France avec un centre historique de toute beauté qui concentre d’immenses quartiers piétonniers, un réseau de tramway, des commerces très fréquentés et toutes les grandes administrations. Mais pour les pompiers de la caserne Rochat en charge du 7° arrondissement, le plus vaste de tous, le centre-ville de Lyon est un casse-tête. Il est coincé entre Saône et Rhône, deux fleuves tumultueux avec à la clé tentatives de suicides et baignades qui tournent mal. Les pompiers de Lyon sont également confrontés à une vie nocturne agitée. Fêtards enivrés, automobilistes alcoolisés, rixes et accidents… les fins de semaine sont agitées. Mais leurs interventions les plus risquées concernent les vieux quartiers historiques : ruelles étroites, immeubles anciens, appartements vétustes, les soldats du feu ont fort à faire pour secourir des habitants coincés dans leur appartement, en proie à un malaise ou pire, victimes d’un incendie. Pour les pompiers de Lyon, les urgences en centre-ville sont souvent synonymes d’alertes rouges.