Appels d'urgence - Alerte rouge pour les secours de Dijon

Incendie, accidents de la route, urgences vitales… A Dijon, Pompiers et médecins du Samu multiplient les interventions : près de 40 par jour, et parfois dans les situations les plus délicates.En tout, 331 pompiers et 40 médecins du Samu se relaient jour et nuit pour sauver des vies.Et quand un matin ils sont appelés pour une explosion de gaz qui vient de détruire un immeuble, c’est ensemble qu’ils gèrent la situation.Dans ces cas-là, chaque minute compte. Et quand l’alarme retentit, les pompiers ont à peine une minute pour être prêts à intervenir !