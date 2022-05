Appels d'urgence - Argenteuil : 110 pompiers dans l’enfer urbain

Imaginez une des plus grandes villes de la banlieue parisienne, Argenteuil dans le Val d’Oise, une zone urbaine extrêmement dense, une circulation d’enfer matin et soir, une gare qui brasse 15 millions de passagers par an et au beau milieu, une caserne de pompiers sur la brèche. 110 soldats du feu qui n’ont qu’une obsession dans cette banlieue tentaculaire : arriver à temps pour éviter que les accidents ne prennent trop d’ampleur, circonscrire les feux avant qu’ils ne s’étendent aux zones pavillonnaires, transporter au plus vite les blessés en deux-roues entre la vie et mort, ou soigner sur place les victimes d’agressions. Résultat : Les missions s’enchaînent à toute allure pour les pompiers d’Argenteuil avec 560 interventions par mois, dont certaines à couper le souffle.