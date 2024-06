Appels d'urgence - Bac de Nîmes, entre délinquants ultra violents et trafic de voitures

C’est une ville qui a fait la une de l’actualité ces derniers mois : Nîmes dans le Gard connait des moments difficiles avec des règlements de compte sanglants : un mort en novembre 2023, un autre en février 2024. Alors pour y faire face, les 300 policiers de la métropole sont en alerte générale avec plus de trente interventions par jour. En première ligne, les 28 agents de la BAC, la Brigade anti-criminalité, confrontée à de véritables scènes de guerre : façades mitraillées aux fusils d’assaut, bagarres au couteau, refus d’obtempérer, le tout sur concurrence entre dealers mais aussi d’un incroyable trafic de voitures volées, dépecées et revendues aux plus offrants.