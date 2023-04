Appels d'urgence - Bagarres, cambriolages et accidents : un été d’enfer à Argelès-sur-mer

Direction Argelès-sur-Mer, la capitale des campings l’été en France.A 20 km de Perpignan, Argelès-sur-Mer est une petite ville en temps normal, mais une immense station balnéaire qui voit sa population multipliée par 15 en juillet et août. 10 000 habitants l’hiver et plus de 150 000 l’été : les 30 policiers municipaux de la commune ne savent plus où donner de la tête. Tous les soirs, il faut intervenir dans des campings grands comme des quartiers pour y maintenir le calme après des fiestas trop arrosées ou des bagarres entre voisins. Dans la journée, ils ont des kilomètres de plages à surveiller, envahis par 80 000 touristes. Il faut venir en renfort des 50 sauveteurs accaparés par les noyades, les coups de chaleur, les malaises : en tout, près de 3 000 interventions par jour. Et en même temps, les policiers doivent surveiller les lotissements désertés où ils font la chasse aux cambrioleurs à l’affût du moindre objet de valeur.