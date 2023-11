Appels d'urgence - Bagarres, vols et accidents : la police de Perpignan en 1ère ligne

A quelques kilomètres de la méditerranée… Perpignan ! Une ville qui sent bon les vacances au soleil… Mais vous allez voir que pour assurer la tranquillité des habitants, les 400 policiers de la ville sont continuellement sur le pont, de jour comme de nuit. Et en première ligne, les 80 hommes et femmes de police secours. Dès qu’il y a un appel, ce sont eux les premiers à intervenir. Et vous allez voir qu’entre les bagarres de fin de soirée, les trafics et les excès en tout genre, leurs nerfs sont régulièrement mis à rude épreuve…. Mais vous verrez qu’ils doivent également savoir faire preuve de calme et de psychologie, face à des situations délicates. Lors de drames familiaux ou comme cette fois où ils se sont retrouvés face à un individu rendu menaçant par la présence d’un huissier venu effectuer une saisie….