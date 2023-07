Appels d'urgence - Bandes, rackets, vols, la police municipale de Meaux en action

A 45 kms à l’Est de Paris, Meaux, une agglomération à deux visages : un centre-ville commerçant et agréable mais aux alentours des quartiers difficiles où les habitants sont exaspérés par une délinquance récurrente. Pour y faire face, Meaux s’est offert le plus grand centre de vidéosurveillance de France, après celui de Nice, avec 220 caméras pour quadriller cette ville de 60 000 habitants. Il permet de diriger sur le terrain une police municipale de 200 agents qui se retrouve souvent en première ligne dans des interventions à hauts risques : bagarres entre bandes rivales, descentes dans les halls d’immeubles squattés par les revendeurs de stupéfiants ou poursuites de chauffards qui se livrent à des courses folles dans les rues de la ville. Comment ces policiers municipaux, à l’autorité souvent contestée par les délinquants, tentent-ils au jour le jour de s’imposer dans les quartiers sensibles de l’agglomération ? Opérations « coup de poing », contrôles périlleux, avec quels moyens, de plus en plus équivalents à ceux de la police nationale, s’attaquent-ils aux fauteurs de troubles de la ville ? Immersion au sein d’une des polices municipales les plus importantes de France.