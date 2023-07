Appels d'urgence - Chassés-croisés de l’été : urgence sur l’autoroute du soleil

Ce sont des moments forts vécus par des centaines de milliers de Français chaque année : les grands départs des vacances et les chassés-croisés de l’été.Les équipes d’Appels d’Urgence se sont mobilisées pour les montrer sous un point de vue différent : au cœur de l’événement mais côté coulisses, avec les hommes et les femmes qui assurent en première ligne la sécurité des vacanciers, les pompiers et les gendarmes de l’autoroute A7, celle qui mène vers le Sud. Durant ces grands déplacements, ils sont sur tous les fronts : la gestion des plus gros bouchons de l’année, des accidents en série, des malaises quand le soleil tape. Mais il faut compter aussi avec les délinquants en tout genre qui suivent les vacanciers à la trace, notamment sur les aires d’autoroute : cambriolage de camping-cars la nuit, vols de cartes bancaires le jour, vous verrez comment les gendarmes pistent ces voyous qui gâchent les départs en vacances.