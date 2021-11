Appels d'urgence - Chauffards, alcool et cannabis : cocktail explosif pour les gendarmes de Bretagne

Paimpol, Lannion, Perros-Guirec, les perles de la Bretagne. Ces joyaux des Côtes d’Armor attirent durant les vacances plus de trois millions de visiteurs. Une ambiance familiale et bon enfant, sauf sur les routes. Les 110 gendarmes de la région en savent quelque chose : barrages forcés, refus d’obtempérer, conduites dangereuses, épaves roulantes, et surtout, chauffards sous le coup d’un cocktail explosif : alcool plus cannabis. Les forces de l’ordre les traquent sans répit : contrôles inopinés, patrouilles en voitures banalisées pour surprendre les délinquants de la route en flagrant délit. Mais surtout il faut faire preuve de beaucoup d’autorité et de persuasion pour convaincre les conducteurs de souffler dans l’éthylotest, maîtriser ceux qui refusent de se laisser interpeler et calmer les passagers en plein délire causé par l’excès de boissons et de stupéfiants. Alors pour soigner le mal à la racine, les équipes d’intervention pistent les trafiquants et démantèlent des dizaines de cannabicultures à domicile, cachées dans les jardins, les serres ou les caves. Le joint prend parfois la place des artichauts. Une des faces cachées de cette belle région.