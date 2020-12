Appels d'urgence - Chauffards et bagarres : les gendarmes de bretagne dans la tempête

Le Morbihan, en Bretagne-sud, est une des régions françaises les plus appréciées des touristes. En revanche, pour les gendarmes, le paradis vire au cauchemar, notamment les week-ends avec l’explosion de la consommation d’alcool chez les jeunes. Sur les routes du département, un accident mortel sur deux est causé par un conducteur ivre ou drogué. Les 200 gendarmes de la compagnie de Lorient ne comptent plus les voitures qui ratent un virage, terminent dans le fossé avec, à la clé, un automobiliste dépisté à 6 fois le taux d’alcool légal dans le sang, et des blessés au pronostic vital engagé. Par conséquent, ils font la chasse aux chauffards qui prennent le volant après un repas trop arrosé. Pour être sûr de les rattraper, les gendarmes les traquent désormais aussi avec des bolides confisqués aux délinquants condamnés. Sauf que l’alcool complique toutes leurs interventions, en particulier sur les violences conjugales – plus 23% dans le Morbihan - : conjoints brutalisés, réunions familiales qui se transforment en bagarres généralisées, fêtards dans un tel état d’ivresse qu’ils peuvent se montrer très dangereux pour les gendarmes chargés de les maîtriser. Enfin, ce fléau est maintenant concurrencé par celui de la drogue qui a envahi des petites villes jusqu’alors tranquilles. Guetteurs et revendeurs prennent possession de quartiers entiers à la grande frayeur des habitants. Les équipes d’Appels d'urgence ont suivi les gendarmes de Bretagne qui multiplient les opérations coup de poing contre le moindre réseau qui tente de s’installer.