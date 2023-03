Appels d'urgence - Chauffards et trafiquants, 90 jours avec les gendarmes de Toulouse

L’unité d’intervention des gendarmes de Toulouse est chargée des missions les plus dangereuses dans la grande métropole du sud-ouest : arrestation des délinquants chevronnés, opérations coups de poing antistupéfiants et descentes musclées aux aurores dans les planques de dangereux malfaiteurs. En cas de course-poursuite sur les 6 000 km de routes et d’autoroutes dans le département, ils peuvent compter sur une autre unité d’élite : les équipes rapides d’intervention. Des gendarmes formés à la conduite rapide : de véritables pilotes au volant de bolides atteignant les 270 km/h pour lutter contre un fléau en pleine explosion : les refus d’obtempérer, ces chauffards qui forcent les barrages et prennent tous les risques à la vue des forces de l’ordre. Ces missions particulièrement mouvementées sont le quotidien des 250 gendarmes de la Compagnie de Toulouse, une des plus importantes de France.