Appels d'urgence - Collisions, accidents : le samu de Clermont sur tous les fronts

Collisions frontales entre 2 véhicules, accidents, coups de couteau… A Clermont-Ferrand et sa région, il ne faut pas se fier aux apparences : aux pieds d’une nature paisible et des volcans endormis, les secours, eux, sont perpétuellement sur la brèche : près de 400 appels arrivent chaque jour au centre de régulation. Et les médecins du Samu se relaient sans relâche pour secourir les habitants, souvent dans des zones isolées.Principal danger : les petites routes de campagnes, étroites et sinueuses, propices aux accidents les plus dramatiques. Mais dans cette zone rurale, les accidents agricoles sont également très nombreux.Pendant deux mois, les équipes d’Appels d’urgence ont suivi les équipes du Samu : 10 médecins et 15 infirmiers confrontés chaque jour à des situations délicates, voire parfois dramatiques. Immersion sous tension avec le Samu de Clermont Ferrand.