Appels d'urgence - Commandos parachutistes : l’impitoyable sélection

On les reconnaît grâce à leurs bérets rouges, ce sont des troupes mythiques : les parachutistes. Parmi eux, une petite unité d’élite que tous les soldats rêvent d’intégrer : les groupes commandos. 200 parachutistes triés sur le volet et largués derrière les lignes ennemies pour y effectuer des missions de sabotage ou de renseignement. Au cours d’un exercice annuel de deux semaines, les commandos ont multiplié les opérations de préparation à une guerre de haute intensité. Ces soldats d’élite s’exercent dans des conditions similaires à celles des théâtres extérieurs, selon différents scénarios où le dépassement de soi, le moral à toute épreuve, la ruse, mais aussi la débrouillardise sont mis à l’honneur. Des épreuves à la Koh-Lanta qui s’enchaînent dans un rythme infernal avec des examinateurs impitoyables et des situations hyper réalistes qui en font craquer plus d’un. Nous les avons suivis dans ce nouveau numéro d’Appels d’urgence.