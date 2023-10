Appels d'urgence - Côte d'azur : pas de vacances pour les urgentistes de l'été

La Ciotat, une station balnéaire de la Côte d’Azur qui appartient au club très fermé des “plus belles baies du monde ”. Un lieu de vie agréable dans un cadre provençal pour ses 35 000 habitants, entre Méditerranée et parc national des Calanques.Mais pour d’autres, le quotidien est bien différent lorsque retentissent les sirènes des urgences. Accident, crise cardiaque ou tentative de suicide… les hommes et les femmes du SMUR de la Ciotat sont en première ligne, avec 8 interventions par jour en moyenne. Des cas les plus graves aux petits bobos, nous suivrons le quotidien de cette trentaine d’urgentistes du Sud.Leurs qualités : de l’expérience mais aussi du sang-froid. Sonia, cette médecin de 36 ans, va devoir en faire preuve. Elle sera appelée pour un cas difficile : un bébé de moins d’un an qui a perdu connaissance. Des interventions chargées d'émotion, où Sonia devra aussi gérer le stress des parents. Le quotidien du SMUR, ce sont aussi des accidents : sur la route, à la maison ou au travail. Sébastien va justement devoir prendre en charge un ouvrier mal en point après une chute de 7 mètres. Des cas graves et complexes que ce jeune médecin de 35 ans doit maîtriser sur le bout des doigts.Chaque seconde compte pour ces héros en blanc qui peuvent, un jour, nous sauver la vie ! Une immersion au sein des urgences de La Ciotat