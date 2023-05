Appels d'urgence - Côte d’azur : un été hors normes pour le SAMU de Fréjus

Appels d’Urgence prend la direction du soleil de la Côte d’Azur. Un littoral de rêve de plus en plus prisé, chaque été, par des dizaines de milliers de touristes. Les urgentistes de Fréjus-St Raphaël ont l’habitude de ces périodes chaudes. Mais avec la crise du Covid, la variole du singe et surtout la fermeture des urgences voisines de Draguignan, ils doivent, cette fois-ci, faire face à un afflux de 37% de patients en plus. Alors pour les médecins, infirmières et aides-soignants, c’est un rythme infernal. Ils cherchent des brancards, plâtrent, diagnostiquent, réaniment et enchaînent les gardes notamment au SMUR, l’unité mobile d’intervention des urgences.Noyades, arrêts cardiaque, accidents de la circulation, l’été, c’est minimum 6 interventions par jour. De l’énervement, des moments intenses mais aussi de la solidarité et du courage, bref, de très belles histoires humaines durant l’été au SMUR de Fréjus.