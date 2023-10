Appels d'urgence - Coup de filet pour les gendarmes du Limousin

Derrière les apparences d’une région tranquille, les gendarmes de Limoges ont fort à faire pour protéger les habitants. L’explosion des vols et des cambriolages affecte les villages les plus isolés. Le PSIG, l’unité de choc de la gendarmerie, traque des bandes très organisées. Elles repèrent les lieux, les dévalisent le plus souvent en pleine journée, puis écoulent leur butin via des receleurs sans scrupules. Mais les gendarmes tombent aussi parfois sur des « voleurs amateurs, plutôt opportunistes » : des voisins qui pillent la maison d’à côté, des employés qui se servent dans les entrepôts de leur société. Mais ce n’est pas tout puisque les trafiquants de drogue ont envahi les campagnes les plus reculées du centre de la France. Les enquêteurs ont repéré une filière internationale basée en Amérique du Sud et qui approvisionne régulièrement en cocaïne les dealers de Limoges. Pour interpeller ces délinquants, les gendarmes multiplient des contrôles routiers surprise. Mais ils sont vite repérés car des automobilistes les signalent en direct sur les réseaux sociaux. Les forces de l’ordre doivent alors déployer de nouvelles stratégies afin de surprendre les malfaiteurs en flagrant délit.