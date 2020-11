Appels d'urgence - Délinquance à la campagne : les gendarmes en action

Ils sont presque 100 000 à assurer la sécurité des français. Ce sont les gendarmes. Leur territoire : les zones rurales et les communes de moins de 20 000 habitants. Leur mission : quadriller ces zones isolées, et régler les conflits au sein de la population. Mais leur quotidien a évolué, et il est désormais très loin des clichés : planques, interventions musclées, course poursuite… Les gendarmes sont aujourd'hui sous tension permanente, face une délinquance qui gangrène les campagnes de France.Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le travail des gendarmes de Haute-Garonne, près de Toulouse.Ici, l'isolement de certaines zones favorise une délinquance spécifique. A commencer par la délinquance routière. Routes dangereuses, discothèques isolées favorisant la conduite sous l'emprise de l'alcool, conduites à risques… C'est à la campagne qu'ont lieu 2/3 des accidents mortels. En cause : la vitesse et l'alcoolémie. Pour tenter d'arrêter ces fous du volant, les gendarmes de Haute Garonne multiplient les contrôles, avec un mot d'ordre : tolérance zéro.L'autre fléau des campagnes, ce sont les cambriolages : +10% l'an dernier dans le département…De nombreux délinquants pensent pouvoir agir en toute impunité dans ces zones isolées. C'est mal connaître la détermination et le sens de l'organisation des gendarmes de Haute-Garonne, qui ont parfaitement su s'adapter à ces nouveaux délinquants…