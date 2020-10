Appels d'urgence - Délinquance et courses-poursuites : les gendarmes de Mulhouse contre-attaquent

Les gendarmes de Mulhouse, en Alsace, n’ont pas la partie facile. Ils assurent la protection non pas du centre-ville mais de la banlieue : un immense territoire de 67 communes habitées par 180 000 habitants. Une population répartie entre cités difficiles en périphérie et bourgs isolés au-delà.Dans les grandes cités de la banlieue, les gendarmes sont confrontés à une délinquance violente sur fond de trafic de drogues, de rivalités entre bandes et de règlements de compte. Face à cette délinquance agressive, les équipes de « APPELS D’URGENCE » ont suivi les militaires de choc du PSIG, le peloton d’intervention, une unité d’élite qui traque le flagrant délit. Le PSIG de Mulhouse est réputé pour ne jamais lâcher ses proies. A la clé : courses-poursuites à hauts risques, opérations coup de poing et descentes musclées.Dans les bourgs plus reculés, ils tentent de contrer le fléau numéro un : les cambriolages et les vols en tout genre. De jour comme de nuit, les 190 gendarmes de la compagnie de Mulhouse chassent les bandes organisées qui s’abattent sur les zones pavillonnaires. Elles ciblent les maisons isolées pour rafler en priorité bijoux, appareils électroniques et surtout les voitures qui font l’objet d’un juteux trafic de pièces détachées.