Appels d'urgence - Drogues et prostitution: la face cachée de la frontière belge

De l’autre côté de la frontière, en Belgique, un business en plein développement attire par milliers les Français du Nord : celui de la prostitution. En effet, les maisons closes sont tolérées et le commerce du sexe se fait au grand jour. Dans toutes les villes des quartiers « chauds », il y a des prostituées qui se mettent en scène derrière des vitrines pour attirer le chaland. Un gros souci pour les policiers de la brigade des mœurs chargés de contrôler ce secteur sensible car il attire bien des convoitises. Des unités spéciales doivent traquer les bandes mafieuses qui tentent de contrôler ce business, de racketter les bars voire de forcer de jeunes mineures à se prostituer.Ce sont souvent les mêmes bandes qui contrôlent un trafic de stupéfiants en plein expansion. Les policiers des « stups » démantèlent chaque semaine de nouvelles filières. Ils traquent la culture de cannabis qui explose dans les garages et les sous-sols de maisons en plein centre-ville. Et surtout, ils sont confrontés à la multiplication de « mules » jusque dans les petits aéroports du pays : ces passagers qui ont ingurgité des capsules de cocaïne pour tenter de les faire entrer en Belgique.Grâce aux équipes d’ « Appels d’Urgence », immersion avec les brigades des stupéfiants et du proxénétisme à la découverte de la face cachée de la frontière belge.