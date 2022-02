Appels d'urgence - Effondrements, chutes, inondations : les pompiers du Gard sur le pont

On les surnomme : les pompiers de l’extrême. Ce sont les unités de choc du GRIMP : le groupe de recherches et d’interventions en milieux périlleux. Ils interviennent principalement pour des situations à hauts risques ou lors de grandes catastrophes comme les inondations dramatiques de l’automne dernier dans le sud de la France. Mais ils peuvent aussi intervenir chez vous : pour sauver des habitants coincés dans leurs caves, retrouver des randonneurs perdus dans la montagne, évacuer des blessés au pronostic vital très engagé. Bref, ce sont un peu les pompiers de l’impossible, quand tout a été tenté et qu’il ne reste plus qu’eux pour nous sauver. Parmi ces commandos de choc les plus réputés en France, nous avons suivi ceux du Gard, une unité d’élite qui intervient dans les Cévennes, une région très belle mais aussi très sauvage et parfois hostile…