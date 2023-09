Appels d'urgence - Férias, Noyades, inondations, un été très chaud sur la côte basque

Les pompiers de la côte basque se souviendront longtemps de l’été dernier : l’un des plus chauds qu’ils aient connu. Sur les kilomètres de plages entre Biarritz et Bayonne, les magnifiques vagues qui attirent les surfeurs du monde entier sont devenues la hantise des sauveteurs : jamais ils n’ont déploré autant de noyades. En cause, des touristes imprudents ou inconscients venus en masse se reposer mais aussi faire la fête : entre la coupe du Monde, le 14 Juillet et les férias, les pompiers n’ont pas chômé pour secourir accidentés de la route, fêtards alcoolisés et victimes de bagarres. Le tout sur fond d’orages hors normes déversant en deux jours l’équivalent de trois mois de pluies diluviennes et causant les pires inondations de l’année.Les équipes d’ « Appels d’Urgence » ont suivi le quotidien mouvementé des pompiers de la côte basque.