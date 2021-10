Appels d'urgence - Festival d’interventions pour les pompiers de Cannes

Les 119 pompiers de Cannes se souviendront longtemps de cet été de folie : le festival du cinéma international était programmé non pas au printemps, mais en plein mois de juillet, au cœur de l’affluence touristique. Résultat, ils se sont retrouvés en première ligne pour gérer les stars, la foule des fans déchaînés et les bousculades de la montée des marches. Mais aussi toutes les répercussions de cet événement mondial sur la ville saturée de visiteurs : fêtes trop arrosées, malaises, accidents de la route. Sans oublier les traditionnelles interventions de l’été sur les plages : jeux aquatiques qui tournent mal, insolations et crises cardiaques. Deux mois d’été comme on les a rarement vus à Cannes.