Appels d'urgence - Fêtes et bagarres sur la Côte : nuit chaude pour la police du sud

Vias, une petite commune entre Béziers et le Cap d’Agde, est devenue en quelques années une des plus grandes stations balnéaires de la région. Une trentaine de campings, des dizaines de restaurants et de boîtes de nuit et même un immense parc d’attractions, attirent chaque été des dizaines de milliers de touristes. Si dans la journée, l’ambiance reste bon enfant, à la tombée du jour, le climat se tend parfois, et l’alcool aidant, les nuits sont souvent mouvementées. Vacanciers éméchés, bagarres entre campeurs, touristes agressés… la commune a dû réagir. Et elle a frappé fort : sa police municipale a été renforcée, notamment avec d’anciens membres des forces de l’ordre, et les agents ne laissent plus rien passer : des incivilités aux bagarres, des voleurs à la sauvette aux cambrioleurs, c’est tolérance zéro!Mais ils jouent aussi parfois les anges gardiens, comme lorsqu’ils partent à la recherche d’un enfant perdu ou pour secourir un noyé. Il leur arrive même de se transformer en gardes du corps afin de protéger une candidate à Miss Languedoc harcelée par un admirateur menaçant…